"Lo amo. Él sabe que lo amo", han sido las pocas palabras que ha podido articular Shannen Doherty, protagonista de Sensación de vivir, sobre Luke Perry. El actor que interpretó a Dylan en la serie sufrió un fuerte derrame cerebral el pasado 27 de febrero y continúa hospitalizado en Los Ángeles (EE.UU).

La estadounidense que dio vida a Brenda Walsh ha hablado para Entertainment Tonight sobre el estado de salud del actor de 52 años y no ha podido evitar emocionarse: "No puedo hablar de eso aquí porque literalmente empezaré a llorar. Es Luke. Él es mi Dylan". Doherty y Perry eran pareja en la mítica serie de los 90.

