Broncano promete hacer este gesto nunca antes visto en 'La Resistencia': la ocasión lo merece

El delantero centro del Espanyol, Borja Iglesias, y el colaborador de La Resistencia, Jorge Ponce, llevan compinchados desde que el futbolista acudiera al programa que presenta Broncano en Movistar la semana pasasda. Todo forma parte de la historia #UnCocheParaPonce.

Iglesias acordó con Ponce y Broncano que, cuando marcara un gol, lo celebraría haciendo el gesto de conducir un vehículo. Pues bien, a la primera lo consiguió. En el primer minuto del partido contra el Valladolid (3-1), el gallego anotó superando por encima al guardameta vallisoletano. En la celebración hizo el gesto que le prometió a Ponce.

Tanto el narrador del partido como diversos medios de comunicación deportivos (Marca, Mundo Deportivo o AS) se hicieron eco y comentaron la promesa que tenía el delantero con Ponce y Broncano. Hasta la propia Liga publicó la imagen de la celebración. Como tuitearon algunos, un panda, como él se hace llamar, siempre cumple sus deudas.

Este lunes, desde el programa volvieron a conectar vía Skype con Borja Iglesias para agradecerle el gesto y repasar cómo fue el momento en el que marcó el gol. Preguntado el motivo por el que no lo celebró de manera contundente, el delantero comentó que "era muy pronto, luego si nos remontan quedó como un pardillo". "No estaba ni preparado para meterlo y para celebrarlo menos", continuó el futbolista.

Ponce le pidió una nueva celebración para el siguiente gol que consiste en hacer el gesto del dinero juntando los dedos y después un corte en el cuello, como si fuera una amenaza. "Hay una persona a la que le hice un trabajo de guión hace años y no me pagó nunca, si pudieras hacerlo...", indicó Ponce, sácandole una carcajada.

Broncano le comentó que les avisara si le llama alguna vez Pablo Motos (El Hormiguero). "No me ha llamado, pero no sé si sabría dedicarles algo. Tienen de todo", le respondió Borja.

En compensación a la celebración del gol contra el Valladolid, Broncano y Ponce se comprometieron a levantar los brazos y a hacer la postura del suricato, como ellos mismos la bautizaron, cuando hagan un gran chiste que sea muy aplaudido.