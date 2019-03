Estupefacción de Dani Mateo por el mensaje de DJ Abascal para que los jóvenes patriotas "pillen cacho"

El colaborador de El Intermedio —de laSexta— Dani Mateo ha mostrado su estupefacción ante la nueva faceta de DJ del líder de la formación ultraderechista Vox, Santiago Abascal, quien este fin de semana propuso un plan irresistible a los jóvenes patriotas con el "fiestote loco Cañas por España", en la sala Barceló de Madrid.

"Quería atraer a los más jóvenes al discurso de Vox", ha resaltado Mateo, antes de enfatizar el recibimiento que los chavales le dieron a Abascal, coreando su nombre como si fuera David Guetta.

"Él probablemente les contestó con un 'gracias, pero a mí no me volváis a comprar con un extranjero que os meto'", ha ironizado Mateo, quien ha incidido en que "fuera de esos detallitos, fue igual que David Guetta e hizo deDJ poniendo el himno de España tecno: "Qué marcha, qué ritmo, qué españolía... pero ellos no echan de menos el Blanco y Negro Mix... quizás el Blanco y Negro del NODO", ha resaltado.

En este contexto, Mateo ha recordado que Abascal se dirigió a los asistentes "para darles ese mensaje que todo chaval necesita en una discoteca cuando llega cierta hora: animarles a pichar cacho".

Sin embargo, el mensaje de Abascal tenía su sello: "Trabajad para tener un buen empleo y formad familias... sé que es difícil decir esto, pero tenéis que formar familias", les dijo el líder de Vox a los jóvenes asistentes.

"Olvidaos del hitazo de Kiko Rivera 'Quítate el top',ahora lo que lo peta es DJ Abascal con su 'Quítate el condón'", ha bromeado.