"Fue terrible, un infierno...": el doloroso recuerdo de El Gran Wyoming por lo que le pasó la pasada huelga feminista del 8-M

El presentador de El Intermedio —de laSexta— El Gran Wyoming ha evocado el doloroso recuerdo del pasado 8-M, que en 2018 cayó en jueves y que afectó de lleno a su programa: "Menos mal que este año el 8-M cae en viernes", ha argumentado Wyoming.

En este contexto, Wyoming ha rememorado como "todas las mujeres del programa hicieron huelga", lo que les obligó a salir "en directo sin peinar, sin maquillar, sin vestuario, sin apoyo gráfico, sin poder leer el guión en pantalla, sin traductoras, sin guionistas e incluso sin Sandra Sabatés".

"Fue terrible, un infierno, me sentí completamente inútil... bueno, como siempre", ha ironizado, antes de sentenciar: "Eso sí, hay algo en lo que el 8-M no afectó. Los chistes fueron igual de malos que todos los días. Ahí no hay brecha de género, tienen tan poca gracia los hombres como las mujeres".

