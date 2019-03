Las azafatas de Virgin Atlantic podrán ir al trabajo sin maquillar

Ser azafata aérea no significa llevar tacón y falda. Y tampoco maquillaje. La compañía británica Virgin Atlantic quiere dejarlo claro y para ello se ha convertido en la primera que ha comunicado a su tripulación de cabina que puede prescindir del maquillaje en el trabajo.

Además, las novedades que la empresa ha incorporado para romper con los estándares femeninos no terminan ahí: ahora proporcionará a sus trabajadoras uniformes con pantalones. Hasta el momento, todas disponían únicamente de falda, a menos que solicitaran lo contrario. Con estas medidas, Virgin Atlantic quiere acabar con la desigualdad de género en el sector de la aviación.

