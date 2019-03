El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha aducido este martes "razones personales y familiares" para argumentar su decisión de no repetir en las listas del partido a las elecciones generales, y ha señalado que en Catalunya también hay mucho trabajo por hacer.

En una entrevista en Rac1, ha dicho que ahora le "toca ir a casa", lo que no quiere decir que vaya a dejar la política, ha señalado.

"Hay mucho trabajo para hacer en Cataluña, en Cornellà de Llobregat, en el área metropolitana", mientras que ERC tiene un equipo de dirigentes joven y muy preparado en el Congreso y el Senado, ha señalado el republicano.

Tardà ha recordado que lleva 15 años en Madrid, donde ha defendido que se ha dedicado en cuerpo y alma al grupo parlamentario haciendo de "soldado" de los líderes de ERC en el Congreso durante este período: Joan Puigcercós, Joan Ridao, Alfred Bosch y Gabriel Rufián.

"Después de 15 años de estar en la sala de máquinas de Madrid, creo que toca irme a casa. Esto no significa que me vaya a mirar obras, hay mucho trabajo por hacer", ha insistido Tardà, que no ha dado más detalles de hacia donde se encaminará su futuro político.

Futuro del soberanismo

Tardà ha defendido que la estrategia del independentismo catalán debe pasar por construir un camino muy amplio, en el que pueda seguir sumando más personas a este proyecto político, y con el objetivo de tejer "escenarios de diálogo y negociación".

"Estamos en un conflicto entre demócratas y la solución solo puede ser democrática, construyendo un escenario de diálogo que inevitablemente desembocará en un acuerdo", ha resumido el aún portavoz de ERC en el Congreso.

Así, ha concluido que el objetivo específico de su partido, ERC, debe ser tratar de hegemonizar esta estrategia de ensanchar la base soberanista y, a la vez, "ser capaces de construir un escenario de diálogo con el Estado español".

"No se puede expulsar el 50 por ciento de catalanes que somos independentistas, ni se puede expulsar de la mesa de negociación al 50 por ciento de catalanes que no lo son", ha zanjado.

Rufián, probable candidato

La candidatura de ERC a las elecciones generales estará encabezada con toda probabilidad por Gabriel Rufián, candidato ya en las dos últimas legislaturas, y que ya está recogiendo avales para participar en las primarias que puso en marcha el partido la semana pasada.

Si se confirma el liderazgo del actual diputado de ERC en Madrid, el número dos de la lista deberá ser forzosamente una mujer, ya que el partido que lidera Oriol Junqueras se ha impuesto configurar listas cremallera en todas las elecciones (hombre-mujer-hombre-mujer o viceversa).