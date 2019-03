Diario del juicio del 'procés', día 12: la Fiscalía recibe un espaldarazo

La frase

"Pedí un helicóptero porque era imposible salir de ahí".

La ha pronunciado Montserrat del Toro, la Secretaria Judicial de los registros del 20-S.

La clave

La declaración de la Secretaria Judicial del 20-S.

Era una de los testigos clave para la Fiscalía y no ha defraudado. Montserrat del Toro -que ha pedido no aparecer en la retransmisión- ha ofrecido muchos detalles sobre lo que, según ella, fue prácticamente un asedio a la Consellería de Economía mientras duraba el registro de la Guardia Civil. La Secretaria del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona -de donde salieron gran parte de las investigaciones contra el independentismo- ha revelado que pidió un helicóptero, que los móviles no funcionaban y que sintió miedo durante buena parte de la jornada.

Más allá de algunas imperfecciones y exageraciones, como el relato de la huida por los tejados "descolgándose", ha ofrecido mucha información que no aparecía en su acta sobre cómo se vivió supuestamente esa jornada desde dentro de la Consellería. El presidente de la Sala, además, no ha permitido a las defensas cuestionar la veracidad de su testimonio cuando han puesto encima de la mesa su vinculación a entidades antiindependentistas.

La polémica

El rifirrafe entre Jordi Pina, (abogado de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull) y el presidente de la Sala, Manuel Marchena.

DIRECTO https://t.co/Lls3fZV1KM La afirmación de ayer de Pérez de los Cobos de que no hubo cargas policiales vuelve a escena y Marchena corta al abogado Jordi Pina pic.twitter.com/o3QpXfgJ4k — EL PAÍS (@el_pais) 6 de marzo de 2019

El tuit

Del Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, Jordi Nieva-Fenoll.

Se observa en algunos medios de comunicación una tendencia a publicar solamente las respuestas de los interrogados que sustenten la postura ideológica del periodista en el "juicio del procés". Es humano que obren así, pero también es una forma de manipular/mentir. — Jordi Nieva-Fenoll (@jordinieva) 6 de marzo de 2019

El análisis

La Fiscalía recibe un espaldarazo.

Hasta la fecha la acusación había tenido problemas para apuntalar la existencia de violencia durante el otoño de 2017. Los testigos que proponía la Fiscalía seguían el guión marcado durante las preguntas del Ministerio Público, pero presentaban grietas a la hora de enfrentarse a los abogados de las defensas.

Las declaraciones del responsable del operativo policial, Diego Pérez de los Cobos, y de Montserrat del Toro han cambiado esta tendencia. Ambos han resistido mucho mejor los interrogatorios de las defensas y han sembrado dudas sobre el relato de la "revuelta pacífica" que ofrecieron los acusados durante los interrogatorios.

El momento

Uno de los pocos instantes en los que la defensa (en este caso, la abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig) ha puesto en aprietos a la Secretaria Judicial.

DIRECTO #JuicioalProcés | La abogada de Cuixart denuncia que la comisión judicial entró en más despachos de la Consejería de Economía de los que autorizaba el auto https://t.co/ZQTv62Q2c7 pic.twitter.com/SEW9T1VPe9 — EL PAÍS (@el_pais) 6 de marzo de 2019

El tensiómetro

La continuación de la declaración de Pérez de los Cobos y las preguntas a la secretaria judicial han mantenido el interés durante la mañana. La tarde ha dado paso ya a una nueva fase, mucho más tediosa: técnicos informáticos, diseñadores de páginas web y el director del periódico catalán El Punt-Avui.

Si hubiera sido portada hubiéramos titulado...

Imagen de la concentración alrededor de la Consellería de Economía, el 20 de septiembre de 2017

¿Y mañana qué?

Siguen las declaraciones de los testigos. El juicio se reanudará a las 10 h.