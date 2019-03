El tuit de Risto que genera crispación entre una parte de sus seguidores por lo que dice del Real Madrid

El Real Madrid ha caído eliminado este miércoles de la Champions League y se ha quedado sin opciones de disputar ninguno de los títulos de esta temporada. En menos de una semana, los de Santiago Solari han caído dos veces con el Barça y una ante el Ajax en el Santiago Bernabéu. El publicista Risto Mejide ha entrado a valorar la situación del club blanco.

El presentador de los programas Chester y Todo es mentira, reconocido seguidor culé, ha asegurado que no le gusta ver así al equipo rival. "Pues qué queréis que os diga. No me gusta ver al eterno rival así. Uno es tan grande como lo son sus rivales. Así que hoy nos hacemos todos un poco más pequeños" ha empezado Risto.

Además, para animar a los aficionados madridistas, el catalán ha deseado volver a ver al mejor Real Madrid: "Espero que pronto volvamos a ver un Real Madrid como el que su afición merece". Un bonito mensaje para intentar levantar el ánimo de los merengues.

Uno del Barça. — Risto Mejide (@ristomejide) 5 de marzo de 2019

Sin embargo, entre los aficionados del Barça que son seguidores de Risto, el tuit no ha sido bien recibido y le han tachado de querer quedar bien con el Real Madrid.

¿Perdona? — David Aparicio (@Banquilleros) 5 de marzo de 2019

Borra anda — Humor Para Culés (@memesbarcelona) 6 de marzo de 2019

Tu no eres del Barça. — Montse P.G. (@MontseParra8) 5 de marzo de 2019

Pues yo quiero que pierda hasta en las canicas!! — Carmen Romero (@carmenromerop) 5 de marzo de 2019

Venga hombre... lo siento pero no, hoy un tío del Barsa o de aleti tiene que estar alegre. Llevan demasiado tiempo riéndose del resto — Jorge Fernández (@JFdezMontoro) 5 de marzo de 2019

Estás de coña no? — Alex Tello (@alex_tello7) 5 de marzo de 2019

Hay que ver lo que se hace por la audiencia — eva ramirez 🎗 (@evaramirez67) 5 de marzo de 2019

No eres del Barça. — Artur Ramon Renau (@ArturRamon98) 5 de marzo de 2019