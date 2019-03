No es la primera vez que Sofía Suescun habla de los malos tratos que su madre, Maite Galdeano, sufrió cuando ella era todavía una niña. Pero sí es la primera vez que lo hace con tanto detalle. Ocurrió este martes en GH Dúo (Telecinco), cuando a la concursante le tocó hablar de su curva de la vida con Jorge Javier Vázquez. De los momentos más felices y más duros de su pasado.

Suescun no pudo contener las lágrimas al revelar que fue testigo de cómo su padre pegaba a su madre, y de que casi acaba con su vida. "Tengo imágenes en mi cabeza muy duras y muy fuertes, que no se borran y que seguramente expliquen algunas de las carencias que puedo tener", contó sobre ese momento que vivió con solo seis años.

Sofía se derrumba en su curva de la vida hablando de su madre y su dura infancia: "No sé si tendrá consecuencias pero me da exactamente igual" #GHDÚOLímite8 pic.twitter.com/zbR2RLGpjH — Gran Hermano (@ghoficial) 6 de marzo de 2019

"La imagen más dura que tengo en el cerebro y que no...", continuó entre sollozos. "Me agobio al contarlo pero no porque esté mal ni nada de eso (...) Recuerdo perfectamente un momento de mi vida en el que mi madre y mi padre estaban discutiendo muchísimo y tuve que ver a mi madre cómo iba arrastrada por el suelo. Horroroso", relató.

"A mí esa persona me tiró fuera de casa para que no viera nada, pero yo tengo la imagen en mi cerebro... Y lo siento si me está escuchando, que se joda, porque yo no siento nada por ese hombre. Vi cómo arrastraba a mi madre y eso lo tengo aquí. Mi madre estuvo a punto de morir ese día. No sé qué pasó que mi madre pudo escaparse y gracias a ese momento hoy está viva. Pero yo tuve que ver cómo mi madre estuvo a punto de perder la vida".

Para la de Pamplona ese episodio y el traslado posterior a un centro de mujeres maltratadas es lo que explica que esté tan unida a su madre. "En ese momento se creó un vínculo muy grande entre ella y yo. En ese momento dejé de ver a ese señor y me llevaron con mi madre a un centro de mujeres maltratadas y a raíz de ahí formé con mi madre una vida completamente desvinculada a ese señor", continuó entre lágrimas. "Esto nunca lo he contado y no sé si tendrá consecuencias pero me da igual", añadió.

Suescun habló también de las inseguridades que le ha generado la fama, aunque ha confesado que ahora está atravesando un buen momento tras el bache de los últimos meses: "Pasé unos meses muy saturada, muy inestable". A lo que el presentador le respondió con unas palabras de consuelo: "Toda persona que entramos en contacto con la fama. Nadie está preparado para ello y conozco muy poca gente dentro e este mundo que no haya tenido que ir al psicólogo".

Ya en plató, también Maite Galedeano habló de ese momento ese momento de su vida y no quiso pasar por alto la oportunidad de mandar un mensaje a todas las mujeres maltratadas. "Se puede y hay que salir, cortar con esas situaciones y retomar nuestra vida. Somos capaces", dijo la madre de Suescun, que también confesó que se escondía por las noches bajo la cama de su hija para evitar las palizas de su pareja.