Se comparte el último tráiler de 'Juego de Tronos' y se abre el eterno debate en Twitter

La expectación es máxima ante la octava temporada de Juego de Tronos, por eso desde que HBO compartiera este martes el tráiler de la última entrega de la serie no se habla de otra cosa en redes sociales.

Los seguidores de la serie se han lanzado en Twitter, incapaces de contener la emoción y paralelamente se ha abierto un debate sobre si Breaking Bad es mejor serie que la saga basada en los libros de George R. R. Martin.

⚡️ Tras el lanzamiento del tráiler de la última temporada de #GameOfThrones, algunas personas aprovecharon para decir que 'Breaking Bad' es la mejor serie... ¿tú qué dices? 🧐https://t.co/70FUnEzMwf — Twitter Moments en Español (@MomentsES) 6 de marzo de 2019

Los sectarios de Breaking Bad diciendo que es la mejor serie del mundo, cuando estamos todos emocionados con el tráiler de GoT. pic.twitter.com/FG1xZ6Ef19 — Dorothy🌈 (@FlorSaucedo13) 5 de marzo de 2019

Series vienen series van pero breaking bad sigue siendo la mejor pic.twitter.com/y57I8xJTu4 — Andrea (@NiMeImporta_) 6 de marzo de 2019

La serie de Walter White y Jesse Pinkman se ha convertido en trending topic en la red social y las comparaciones no cesan. Algunos tuiteros insisten en que no es necesario comparar y otros se van por otro camino y opinan que ni una ni la otra, aportando imágenes de títulos como Mad Men, Los Soprano o The Wire.

Sale el tráiler de Game of Thrones y Breaking Bad se convierte en TT por un absurdo debate. Absurdo porque Breaking Bad está 39 escalones por encima de GOT. El resultado del debate sería el mismo con estas cuatro. Y con 20 más que se me ocurren. pic.twitter.com/OPomCBPFuy — jlamotta (@jlamotta23) 6 de marzo de 2019

