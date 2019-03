El PSOE carga en tromba contra Rodríguez: "un socialista no abandona", "abochornados", "horror político"...

En el PSOE ha escocido la marcha de su ya excompañera Soraya Rodríguez, que fuera portavoz en el Congreso y que ayer anunció que abandonaba el partido. Rodríguez ha remitido una dura carta a la secretaria general de los socialistas de Valladolid, Teresa López, perteneciente al sector sanchista del partido, en la que explica: "la discrepancia profunda que mantengo con la dirección del partido en relación a su política con el independentismo catalán me lleva a tomar esta difícil decisión".

Este jueves, las reacciones a su decisión han sido de peso, por la importancia de los cargos socialistas que se han manifestado y por la dureza de sus palabras. Así, va vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha señalado que "los socialistas no abandonan el Partido Socialista". En declaraciones a RNE, Calvo ha citado al escritor Oscar Wilde cuando dijo que "sólo un tonto no juzgaría por las apariencias", y ha añadido que "es evidente lo que ha hecho la señora Rodríguez", algo que no le merece "ningún comentario".

"Moncloa es una cosa y el PSOE otra", ha aseverado Calvo, para después asegurar que su partido hará una "oferta electoral coherente" con el trabajo que ha hecho el Gobierno. En ese sentido, ha afirmado que, una vez se pronuncien las urnas, los socialistas hablarán con todos los grupos políticos "legales y legítimos" y elaborarán las mejores listas posibles, en las que, como ha ocurrido tradicionalmente, concurrirán ministros y ministras.

Por su parte, el europarlamentario socialista José Blanco, que fue ministro de Fomento en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, confiesa sentirse "abochornado y arrepentido" de haber apoyado a Rodríguez durante tanto tiempo". "¿Y los principios?" -se pregunta-. "Es mejor abrazarse a la derecha que nos dejó como herencia más independentistas, dos referéndums ilegales, una declaración de independencia y una mediación para evitar el 155. En fin", ha escrito en su cuenta de Twitter.

Me siento abochornado y arrepentido de haberla apoyado durante tanto tiempo.Y los principios? Es mejor abrazarse a la dch que nos dejó como herencia, más independentistas, dos referéndums ilegales,una declaración de independencia y una mediación para evitar 155. En fin.. .@PSOE https://t.co/yeDlKgz48O — José Blanco (@pepeblancoEP) 7 de marzo de 2019

"Me produce tristeza por un lado, en lo personal, y horror político en lo otro", ha dicho también el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ministro de Fomento. En un desayuno informativo de Forum Europa celebrado en Almería, se ha preguntado si con "tal de permanecer en un cargo político da igual el partido" y ha insistido en que es "promover el transfuguismo, no hay otra".

"¿Da igual dónde estés porque lo importante es que estés?", ha ahondado el dirigente socialista, quien ha cuestionado si carece de importancia considerar el "proyecto político al que sirvas". "Yo como socialista de muchos y muy agradecido a mi organización, sé por qué estoy aquí y a quién se lo debo", ha subrayado antes incidir en que le produce una "profunda tristeza" lo ocurrido.

Así, ha apuntado que él mismo no se podría "reconocer" en un "partido de derechas estando toda la vida en la izquierda". "Me traiciono a mí mismo, me quedo sin memoria que reivindicar", ha ahondado a la hora de explicar que sería una falta de "respeto" a su propia trayectoria. "Me duele en todos los sentidos esa forma de actuar", ha apostillado.

También esta mañana ha opinado de la salida de Rodríguez el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. En una entrevista en la Cadena SER, ha lamentado que se haya dado de baja con críticas a la postura socialista sobre el independentismo en Cataluña. "No voy a aceptar que digan que el partido pacta con independentistas, porque no es verdad. Ni ha sido cierto antes, ni ahora ni en el futuro. El PSOE no va apoyar la división de España", ha enfatizado.

Fernández Vara ha dicho además que le "duele mucho" la salida de Rodríguez pero ha recordado que ella, contraria a la corriente del sanchismo, perdió las primarias y que "hay que saber perder".

¿A Ciudadanos?

Los socialistas no citan a ningún partido expresamente, pero medios como El País han publicado que Ciudadanos ya ha tanteado a la que fuera Secretaria de Estado de Cooperación para que se sume a sus listas de cara a las elecciones europeas del mes de mayo, si no como afiliada, al menos como independiente.

El presidente de la formación naranja, Albert Rivera, no se ha cerrado este jueves a la posibilidad de fichar a Soraya Rodríguez. "No puedo descartar nada", ha respondido en una entrevista en Antena 3, en la que ha asegurado que no ha llamado a Rodríguez y en la que sí ha querido subrayar su intención de crear un gran espacio político de centro que una a los españoles. Ha dicho igualmente que es "normal" que haya quienes no se sienten cómodos dentro del PSOE debido a que su secretario general, Pedro Sánchez, se ha "escorado" hacia posiciones "radicales". "Y Soraya Rodríguez, por lo que he leído en su carta, es exactamente eso", ha recalcado el líder de Ciudadanos, para quien la exsocialista es una persona "capaz, moderada y que, inequívocamente, ha defendido la Constitución".

En declaraciones también a Antena 3, Soraya Rodríguez ha asegurado que no tiene ninguna propuesta de Cs y que no ha tomado ninguna decisión sobre su futuro, más de allá de volver a su vida privada y a su profesión de abogada. Rodríguez ya no iba a formar parte de ninguna lista socialistas de cara a los comicios que han de afrontarse esta primavera, conocido como es su enfrentamiento al líder de la formación y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.