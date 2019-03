El 'corte' de Albert Rivera a Susanna Griso tras una pregunta sobre su vida privada en 'Espejo Público'

Albert Rivera ha estado con Susanna Griso en Espejo Público (Antena 3) para hacer un repaso de la actualidad política de cara a la inminente cita electoral del próximo 28 de abril.

El líder de Ciudadanos ha hablado de Cataluña, de feminismo, de Soraya Rodríguez y de su marcha del PSOE....

Pero Griso se ha dejado para el final la pregunta que muchos esperaban: la de comentar su presunta relación con la cantante Malú.

La presentadora no ha pronunciado el nombre de la artista pero le ha preguntado a Rivera sobre los comentarios que aparecen en los llamados medios del corazón, de fondo, la famosa portada de la revista Semana hablando de la relación.

El líder de Ciudadanos ha sido muy contundente en su respuesta: "Yo no he escrito un libro para hablar de mi colchón". En referencia a las memorias de Pedro Sánchez, donde cuenta que lo primero que hizo al llegar a la Moncloa fue cambiar el colchón en el que dormía Rajoy por uno nuevo.

Malú, la nueva pareja sentimental de Albert Rivera, según la revista 'Semana' https://t.co/d5SNEGcNsw — El HuffPost (@ElHuffPost) 20 de febrero de 2019

Rivera ha defendido que los políticos, si quieren, puedan hablar de su vida privada en público, pero él no lo ha hecho: "A mí no me habrá visto hablar de la mujer de Sánchez".

"Soy una persona profundamente respetuosa con la intimidad de los españoles. Si los demás quieren exponer sus vidas, no me verán a mí criticándoles. Demasiado trabajo tenemos en este país como para ir hablando de la intimidad de cada uno", ha afirmado.

Y ha sentenciado que él "no tiene nada que decir".