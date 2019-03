El tenso pique entre Manu y Erundino, de 'Los Lobos', en la prueba final de 'Boom'

El bote de Boom (Antena 3) sigue quedándose fuera del alcance de Los Lobos. El grupo de concursantes del programa que presenta Juanra Bonet se ha quedado este jueves a tres aciertos de hacerse con el ansiado botín de más de 3.5 millones de euros. Y ha habido tensión entre sus miembros al fallar en la prueba final.

Manu y Erundino han sido los protagonistas del pique (y no es el primero). El motivo ha sido la respuesta dada a la cuarta bomba de la fase final. "¿Cuántos triángulos alargados tiene en total el tablero del backgammon tradicional?", era la pregunta que Los Lobos tenían que resolver.

Erundino apuntó "24" pero Manu optó por decir "12", por lo que la bomba quedó en color amarillo a la espera de una segunda vuelta. Cuando esta llegó, Manu se aventuró a contestar "14" y a ignorar de nuevo la respuesta que Erundino había propuesta.

"14" no era la respuesta correcta y, al estallar la bomba, Manu se dirigió irónicamente a sus compañeros con un ácido "Muy bien, muy bien, muy bien".

Erundino no se ha quedado callado y le ha recriminado que no le escuchara. "Pero si te lo he dicho antes", le ha reprochado. Y Manu, lejos de dar su brazo a torcer, le ha llevado la contraria a su compañero. "No, no, me habéis dicho 14 y 24".

En ese momento, Erundino ha decidido dejarlo pasar y dicho "no pasa nada" haciendo un gesto con la mano.

En este mismo programa, Alberto San Frutos, sustituto del recientemente fallecido José Pinto, ha sido "bautizado" como "Señor Lobo" al cumplir 50 programas con el equipo.