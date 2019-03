El tuit de Carmena que provoca un intenso debate por lo que dice del feminismo

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha publicado un tuit en el que defiende que "el feminismo es el único camino hacia un futuro más justo, igualitario y libre".

En este contexto, Carmena reforzado su mensaje con cuatro carteles con los siguientes mensajes: "No servirá esperar... servirá el feminismo"; "No será la suerte... será el feminismo"; "No servirá pedir permiso... servirá el feminismo" y "No será la obediencia... será el feminismo".

"Sin nosotras, el mundo no podría ponerse en marcha", ha defendido Carmena, cuyo mensaje ha recibido cerca de 3.000 'me gusta' en pocas horas:

Las palabras de Carmena han abierto un intenso debate en las redes sociales, con decenas de comentarios:

