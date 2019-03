La vuelta de Pablo Iglesias a la primera línea de la política no ha podido ser más polémica, el cartel con el que lo han anunciado les ha jugado una mala pasada. Andreu Buenafuente, en Late Motiv, ha ironizado sobre este hecho en su monólogo.

"Han eliminado el cartel que anunciaba el retorno de Pablo Iglesias al poco de subirlo, ha sido muy rápido", ha empezado Buenafuente, que ha propuesto un cambio de nombre: "A partir de ahora el partido se llamará Flipemos... un poco".

También ha lanzado un dardo a Iglesias y a su autoestima: "Se ve que en la Puerta del Sol caben cientos de personas, pero no el ego de Pablo Iglesias". La polémica y la controversia que ha generado el cartel desde el minuto cero ha hecho que la formación morada se haya visto obligada a retirarlo para rebajar los ánimos.

"El tema es que el líder de Podemos ha quitado el cartel de las redes argumentando que no se siente representado. Que el líder no se sienta representado por su propio partido creo yo que dice mucho", ha asegurado sobre este hecho el cómico catalán.

Como no podía ser de otra forma, Buenafuente ha valorado la aparición de Carmen Lomana y sus nuevos descubrimientos en el cartel: "¿Qué hace ahí? ¿Estaba comprando la Puerta del Sol? Nosotros hemos ido más allá y hay más personajes populares madrileños. Están también los muñecos populares de la plaza, no veas que chasco cuando no vieron a Errejón".

Por último, ha dicho que todo son personajes de ficción, igual que "la izquierda".