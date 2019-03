superEl extriunfito Alfred García ha saltado a la palestra informativa, pero esta vez no ha sido por una razón estrictamente musical. El artista, que se encuentra sumido en la gira de su disco 1016, ha compartido una imagen que ha dividido a sus seguidores.

El músico catalán ha publicado en su perfil de Twitter la portada de su disco pero con un ligero detalle que ha sido el detonante de las críticas y de los elogios. Alfred ha cambiado el color de la carátula de 1016 abandonando el rojo y pasando al morado.

De esta forma ha querido homenajear a las mujeres por este 8 de marzo. Además, se ha puesto la foto como imagen de perfil tanto en sus cuentas de Twitter como en la de Instagram.

La publicación en Twitter acumula más de 8.700 likes en pocas horas y 1.500 retuits. Sin embargo, entre las más de 600 respuestas de la gente, se encuentran numerosas críticas debido a que consideran que el ex de Operación Triunfo ha aprovechado la causa feminista para hacer publicidad de su propio disco.

Podréis ser más o menos fans pero se está lucrando con una causa y haciendo publicidad, y yo sinceramente no necesito más aliados que nos utilicen. Thank u next.

De nuevo tu ego te ha jugado una mala pasada. Hay mil maneras de apoyarles, y no, haciendo publicidad de tu disco no lo es.

Sin embargo, Alfred García también ha recibido elogios por algunos de sus seguidores, que le han agradecido su lucha feminista. Para ello, algunos han aprovechado el nombre del disco para, por ejemplo, darle "1016 gracias".

Cuando digo que ya no puedes superarte ni a ti mismo me vienes con esto y me tengo que callar. 💜💜

Bon viatge bonic i a pertar-ho per allí baix.💞