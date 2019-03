El alegato feminista de Marta Flich en 'Todo es mentira': "Estoy aquí porque las mujeres tenemos que ser protagonistas"

Marta Flich, presentadora del programa Todo es mentira de Cuatro, ha explicado la razón por la que ha decidido no hacer huelga y presentar el programa el 8-M, día de la huelga feminista.

"Estoy aquí porque las mujeres que tenemos este altavoz debemos de usarlo hoy más que nunca para reivindicar nuestros derechos y el de todas las demás, para visibilizarnos. Las mujeres tenemos que ser protagonistas y contar la historia de cada 8 de marzo, la historia de nuestro día. Y los hombres también, pero con nosotras. El feminismo somos todas y todos", ha dicho Flich al iniciar el programa.

Antes, la presentadora y humorista ha recordado que hace 44 años la ONU declaró el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer y que se sigue "necesitando este día".

"Hay quien piensa que el feminismo no es necesario, que si no llegas donde quieres por el hecho de ser mujer es porque no te has esforzado lo suficiente. La igualdad pasa por la autonomía de la mujer, por reeducar en las tareas y los roles, porque haya políticas que faciliten que nosotras podamos formar parte de los trabajos bien remunerados y eliminar la dichosa brecha salarial", ha agregado.

"Señoras y señores", ha proseguido Flich, "que nos violen y asesinen desconocidos no es violencia doméstica, es violencia machista".

La presentadora ha dado varios datos para reforzar sus argumentos y para desmontar las "mentiras machistas" que usan algunos colectivos y partidos políticos. "En el artículo 9.2 de la Constitución Española se habla de la igualdad real y efectiva. Si somos constitucionalistas, ¿por qué no somos todos feministas?", ha preguntado.