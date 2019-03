Este viernes las presentadoras y periodistas fueron protagonistas de numerosas reivindicaciones en la pequeña pantalla. Desde Ana Rosa Quintana a Paz Padilla, fueron muchas las mujeres que dejaron clara su posición de cara a la huelga feminista del 8M. La presentadora y directora del informativo de mediodía de Antena 3 Noticias Sandra Golpe no apareció en el plató y dejó al cargo de la primera edición a Javier Gallego, por lo que muchos pensaron que se había sumado a la huelga.

A pesar de esta idea, Golpe no manifestó en ningún momento su participación en la huelga. Lo que sí compartió fue una curiosa imagen para celebrar el Día de la Mujer. Este sábado, la periodista ha matizado a aquellos que dieron por hecho que se sumó a la huelga feminista. No hizo huelga, pero sí que no quiso estar presente en el plató del informativo.

MATIZO: NO hice huelga, dirigí, pero quise que presentara Javier Gallego en el Día de la Mujer. La audiencia nos respaldó ampliamente, con un 18,3 😍 GRACIAS!!! Sandra Golpe de huelga, y Ana Blanco de morado, en los informativos del Día de la Mujer https://t.co/lbZv0fSDAC — Sandra Golpe (@SandraGolpeA3TV) 9 de marzo de 2019

"NO hice huelga, dirigí, pero quise que presentara Javier Gallego en el Día de la Mujer", ha escrito la periodista este sábado.