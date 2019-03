Teodoro García (PP), sobre Carmen Calvo en el 8-M: "Se manifiesta cantando no se sabe muy bien qué"

Teodoro García Egea, secretario general del PP, ha participado este sábado en un acto sobre Igualdad y Familia organizado por su partido en Cartagena (Murcia).

Al inicio de su intervención, García Egea ha querido poner en valor a las mujeres de su partido, que no acudió a las manifestaciones del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer.

Cuando se ha referido a Dolors Montserrat, portavoz del PP en el Congreso presente en el acto, ha afirmado que es "el azote de Carmen Calvo" y ha aprovechado para lanzar esta crítica a la vicepresidenta del Gobierno: "Esa que se manifiesta cantando no se sabe muy bien qué".

García Egea hace referencia al vídeo que ha compartido la cuenta oficial del PP en Twitter en el que se ve a Calvo junto a otras ministras y a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, coreando "dónde están, no se ven, las banderas del PP" en la manifestación de Madrid con motivo del 8-M.

La manifestación de hoy no iba de banderas y no estaba politizada.

En este vídeo te lo aclara la ministra socialista Carmen Calvo y la esposa del presidente del @PSOE, Pedro Sánchez.

¿Queda claro ya por qué no hemos ido?#HuelgaFeminista2019 pic.twitter.com/yvu9ZH7d1J