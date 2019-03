Una periodista de Canal Sur acusa al Gobierno andaluz de vetarla para presentar unos premios sobre Igualdad

La periodista de Canal Sur Mabel Mata ha denunciado, a través de su cuenta de Facebook, haber sido vetada por la Consejería de Igualdad para presentar los premios Meridiana, que la Consejería entrega a instituciones en defensa de la igualdad.

En un extenso comunicado, Mata asegura que este viernes, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y día de la huelga feminista, fue "el más triste" de su carrera profesional.

Según ha explicado en dicho texto, la Consejería ofreció a Mata presentar los premios como ya había hecho en otras ocasiones. Sin embargo, el viernes recibió una llamada en la que le aseguraban que, debido a una confusión, ya habían contactado con otra periodista para que los presentara y que sentían lo sucedido.

"Ante mi perplejidad -es la primera vez que me pasa algo así- comienzo a sospechar lo que no quiero sospechar: alguien no quiere que yo presente esa entrega de premios", explica.

Y, efectivamente, eso es lo que se encontró, ya que una compañera suya en Canal Sur la telefoneó para comunicarle que le habían ofrecido a ella presentar los premios. "Conclusión: con anterioridad, nadie había cerrado ni contraído un compromiso con otra persona. Hay un claro veto", afirma.

Y, además, Mata señala a Sebastián Torres, director de Comunicación de la Junta, que fue el encargado de llamar a la otra periodista, tal y como ella le confirmó.

Según Mata, la consejera de Igualdad le pidió disculpas por lo sucedido y le aseguró que ella, que es quien decide quién presenta los premios, quería que fuera Mata quien lo hiciera.

"Llegados a este punto, agradeciendo a la consejera su ofrecimiento, declino la presentación. Tengo la costumbre de no ir donde no voy a ser bien recibida. Y es evidente que, el lunes, no iba a ser bien recibida en el Palacio de San Telmo, escenario de la entrega de los premios Meridiana, al menos por una persona. Y no una persona cualquiera. Sebastián Torres, repito, director de comunicación de la Junta de Andalucía, máximo responsable en esta materia", ha explicado.

Mata lamenta lo que le ha pasado y lo califica como algo "triste", "doloroso" y que le "da mucho miedo". "Mi respeto a quien lo vaya a presentar y mi reconocimiento a cada una de las personas merecedoras de unos galardones tan especiales. No me callo", concluye el comunicado.