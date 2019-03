Cachondeo con la portada de 'ABC' sobre la vuelta al mundo: "¿Año 2019?"

Después de la portada de ABC tras la manifestación del 8M, este domingo han vuelto a dar mucho que hablar. Eso sí, por un motivo muy distinto. El diario ha dedicado su portada a la primera vuelta al mundo y la "españolidad de la empresa" después de pedir la confirmación de forma exclusiva a la Real Academia de Historia.

La portada incluye una ilustración de la nao Victoria y en el subtítulo aseguran que la apropiación portuguesa de esta expedición se debe a una "inacción de Pedro Sánchez".

Tanto la temática como el enfoque del tema han desatado el cachondeo en Twitter.

HOSITAS. Os juro que he entrado a la web de ABC para comprobar que no era un fake. ME PARTO, jajajajajaja! https://t.co/lEIghawBef