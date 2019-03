Jorge Javier Vázquez ha dejado de ser imparcial esta edición de GH Dúo (Telecinco). Después de mandarle un recadito a Sofía Suescun cuando salió del reality y de mandarle alguna que otra advertencia a los concursantes, el presentador ha acabado mostrando su apoyo por Antonio Tejado.

Vázquez se ha posicionado a favor de que el sobrino de María del Monte llegue a la fase final del concurso en su blog en la revista Lecturas. "Antonio Tejado es tramposo, mentiroso, manipulador, dicharachero, divertido, jaranero, simpático y muy sexual. O sea, un concursante de reality de primerísima categoría", escribe.

Tras su paso por Supervivientes, Vázquez señala que en esta edición por parejas del reality de la casa de Guadalix "ha dado la vuelta a la tortilla y merece llegar lejos porque se entrega, porque lo vive". En el texto, el presentador repasa y justifica su comportamiento por pasar su infancia junto a su tía e Isabel Pantoja. "Cómo pretendemos que salga un chaval que desde pequeñito se pasaba los veranos escuchando Marinero de luces o Era mi vida él, por parte de Isabel, y Cántame, por parte de su tía. Pues locuelo perdido", detalla.

Esta opinión deliberada sobre el concursante —que además ha sido acusado de comportamientos machistas y se ha pedido su expulsión disciplinaria— ha provocado numerosas críticas en Twitter. Además, muchos usuarios de esta red social han recordado que Vázquez ya se posicionó a favor de Suso, un

Siempre he pensado q eras un gran defensor de las mujeres y en contra del machismo y la misoginia. Me decepcionaría la defensa d 1 machista, misógino, mentiroso y manipulador. No es gracioso, es peligroso; no es 1 chaval es 1 hombre, no le quitemos importancia a su comportamiento