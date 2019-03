Los dos 'palos' de Celia Villalobos a Pablo Casado en 'LaSexta Noche'

Celia Villalobos, exdiputada del PP, fue entrevistada este sábado por Iñaki López en el programa LaSexta Noche, donde no se cortó un pelo a la hora de repartir al presidente de su partido, Pablo Casado.

Villalobos, ya fuera de la actividad pública, ha reconocido que no le gusta lo que está ocurriendo en la política actual, aunque ha asegurado que no cambiará de partido ni dejará de votar al PP.

Eso sí, aprovechó para recordar que Casado no es precisamente santo de su devoción: "Yo soy una defensora a ultranza de la libertad y me parece que cada cual puede elegir. Yo, siempre lo he dicho, que soy como los alfiles, me muevo siempre por el mismo color, como Alfonso Guerra: vota al socialismo esté quien esté, pues yo voto al PP esté quien esté... aunque no me gusta lo que esté".

Pero no se quedó ahí. Iñaki López le puso las palabras de Casado sobre el aborto, en las que el líder del PP aseguraba que las mujeres tienen que saber "lo que tienen dentro" a la hora de decidir si abortar o no.

Unas declaraciones que, para Villalobos, están hechas "sin pensar demasiado". "Pablo sabe perfectamente que las mujeres sabemos perfectamente lo que llevamos dentro. Por lo tanto, no necesitamos que nadie venga a decírnoslo", ha afirmado.

Villalobos ha puesto en valor que ella no ha tenido "muchos problemas" defendiendo el aborto en un partido claramente opuesto al aborto.