En el Chester (Cuatro) de este domingo, el publicista Risto Mejide entrevistó al candidato de Ciudadanos al Ayuntamiento de Barcelona, Manuel Valls. La conversación giró alrededor de diversos temas políticos o personales, aunque una simple pregunta sobre el metro de la ciudad fue la que provocó el encontronazo entre el político y el presentador.

"¿Cuántas líneas de metro hay en Barcelona? Quiero saber si conoces lo que quieres gestionar", le comentó Mejide a Valls. El político, se quedó dubitativo un instante y respondió sin estar muy convencido de que hay "diez líneas". "No, hay 13 líneas. Es que es importante, hay de la 1 a la 11 y la 9 y la 10 que están tanto en el norte como en el sur".

Después le pidió que le dijera las tres calles que están por debajo de la calle París. "Londres, Córcega... Rosselló y Provenza. Entiendo este debate pero creo que te equivocas porque Barcelona es una marca que no solo se gestiona con esto, sino con una visión global. Esto es hacerme la trampa", contestó Valls.

"Si las vas a tener que gestionar. Ahora me estás haciendo la trampa a mí. Saber cuántas hay va antes que terminar la línea 9", le replicó Mejide, ya que el candidato de Ciudadanos afirmó que lo más importante es acabar esa línea. "Ni yo ni nadie de Barcelona conoce todas las calles. Buscas ese detalle", continuó Valls.

Cuatro Risto Mejide en 'Chester'.

"No, yo solo pido coherencia. Aquí vino un político que estuvo hablando mal de Amancio Ortega y resulta que llevaba la americana de Zara. Si te estás postulando como gestor de Barcelona tienes que conocer lo que vas a tener que gestionar", le aseguró Mejide.

Por último, Valls acabó de responder afirmando que "si saber colocar todas las calles de l'Eixample es buena gestión, te equivocas". "Me ha picado un poco", sentenció justo antes de acabar la entrevista el político.

(VER EL VÍDEO DEL MOMENTO AQUÍ)

Además, en la reflexión que Risto hace al terminar el programa reconoció que las líneas eran 8: "No sé si se nota mucho que me he inventado lo de las 13 líneas de metro, pero el caso es que esto lo debería saber el que se postula para gestionarlo. Ni 10 ni 13, resulta que son 8. Da igual, hay queda eso para que lo reflexionéis".