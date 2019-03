La advertencia del PSOE a Sáenz de Santamaría tras fichar por Cuatrecasas

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, le ha recordado este lunes a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que trabajará en el despacho de abogados Cuatrecasas, que "no se puede pronunciar o intervenir en situaciones o casos en los que haya podido participar" con anterioridad.

Soraya Sáenz de Santamaría, abogada del Estado y miembro del Consejo de Estado, trabajará en el despacho de abogados Cuatrecasas como socia del área mercantil.

En rueda de prensa en la sede de Ferraz, Ábalos ha señalado que es la exvicepresidenta del Gobierno y en todo caso el Partido Popular es quien tiene que explicar lo que hará en Cuatrecasas.

"Podemos decir que evidentemente es difícil de establecer la línea de colisión. La ley establece que no se puede pronunciar o intervenir en situaciones o casos en los que haya podido participar", ha insistido.

A su juicio, es a Saénz de Santamaría a quien le corresponde dar explicaciones por fichar por una empresa antes de los dos años que prevé la Ley de Incompatibilidades.

Preguntado al respecto, el dirigente socialista ha explicado, no obstante, que Función Pública ha hecho un informe en el que en principio no observa incompatibilidad pero que también recuerda que no puede pronunciarse o trabajar en aquellos aspectos que pudiera haber participado con anterioridad.