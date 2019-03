Ocurre lo nunca visto en una entrevista en directo en la televisión británica

Los espectadores de la cadena británica ITV se han quedado atónitos este lunes al enfrentarse a una escena nunca vista en su televisión. Un entrevistado de Good Morning Britain ha dejado plantados a los presentadores Piers Morgan y Susanna Reid en pleno directo.

El protagonista de la escena es Faron Alex Paul, un hombre de 31 años que ha sido apuñalado en dos ocasiones, recibiendo un total de 18 puñaladas. Paul ha asistido al programa para relatar cómo está luchando para acabar con la presencia de armas blancas en las calles de Londres ante el aumento de ataques. Para ello dirige un grupo que ofrece la oportunidad de cambiar cuchillos por cupones.

El joven debió entender que esa información era más que suficiente para la audiencia de Good Morning Britain, porque en cuanto lo ha contado se ha levantado y ha abandonado el plató sin previo aviso y sin despedirse. De hecho, las cámaras lo han captado saliendo por la puerta.

Possibly one of the greatest interview exits ever... pic.twitter.com/hHWb1vFST1