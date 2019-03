Sorpresa generalizada por lo que se vio en las pantallas del estadio del Levante durante el partido contra el Villarreal

Ni el VAR, ni repeticiones, ni siquiera el marcador del partido o la alineación. Los asistentes al Levante - Villarreal de este domingo en el estadio Ciudad de Valencia no pudieron ver las jugadas del encuentro en las pantallas de los palcos, o al menos, momentáneamente. Eso sí, en su lugar vieron un contenido muy apto para todos los públicos.

Varios usuarios de Twitter compartieron las imágenes de lo que vieron durante parte del partido del conjunto granota: un capítulo de la serie infantil Peppa Pig que emitían en el canal Clan TV.

Las imágenes han despertado el cachondeo entre los usuarios de la red social y algunos incluso han especulado con que alguien podría haberse conectado a la red y haber cambiado la cadena que se emitía.

Peppa Pig dice que es fuera de juego

Algunos se han acordado también de la polémica después de que emitiesen las imágenes de la sala del VAR durante el Valladolid - Real Madrid.

During Valladolid - RM VAR focuses on the wrong empty room, during Levante -Villarreal they accidentally play Peppa Pig instead of the VAR replay.

And y'all gonna trust them with important match decisions 😶 pic.twitter.com/UbXXZnsmuP