El Parlamento británico rechaza de nuevo el acuerdo de salida de la UE

El Parlamento británico ha dicho esta tarde no por segunda vez al acuerdo del Brexit que la primera ministra Theresa May, pactó con Bruselas, por 242 votos a favor y 391 en contra.

La Cámara de los Comunes ha rehusado ratificar el texto, que incorporaba incluso nuevas garantías adicionales respecto a la versión que se votó en enero de que el mecanismo para evitar una frontera en Irlanda del Norte no será una solución permanente. Este logro fue arañado anoche por la premier en una visita relámpago a Estrasburgo para verse con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pero ahora ese esfuerzo queda en nada.

GOVERNMENT DEFEAT: The House of Commons has again rejected the Government's #BrexitDeal in the second #MeaningfulVote.



The Commons voted 391 to 242 - a majority of 149.#BrexitVote pic.twitter.com/9tuvwkUwxE