Ingrid García-Jonsson y Dani Rovira inauguraron este lunes una nueva semana en El Hormiguero de Antena 3. Tanto la actriz hispano-sueca como el cómico y actor malagueño se divirtieron con Pablo Motos y presentaron su nueva película, Taxi a Gibraltar.

Durante la entrevista, las hormigas les preguntaron a los tres si había recurrido alguna vez a medicina más alternativa, como métodos de la acupuntura. Los tres afirmaron que sí. Sin embargo, fue la respuesta de Pablo Motos la que más destacó.

"Fui a un chino de terapias alternativas que me ponía abejas en la nariz. Iba porque mi mujer estaba mal de la espalda y yo, que tengo rinitis, aproveché al decirme que sabía arreglarlo. Para ello me tumbó y sacó unas abejas que me empezaron a meter unos picotazos tremendos", comentó Motos.

Después y tras un intercambio de pareceres entre si eran avispas o abejas, el presentador ironizó que "son un poco como los chinos y los japoneses". "Luego fui a decirle que me hizo un montón de daño, pero que no me había hecho nada. Su respuesta fue que quería hincharme la nariz en la tele y que se quería reír", continuó Motos, antes de reconocer que ya no ha vuelto más.

García-Jonsson también afirmó que había acudido a este tipo de técnicas. "Solo acupuntura. Me quedo dormida nada más entrar, me pinchan una con la que me duermo directamente y luego ya no sé qué hace", explicó la actriz.

Por su parte, la experiencia de Rovira fue más mundana: "Me gusta irme a darme un masaje a un quiromasajista y alguno una vez te han descontracturado te hacen un poco de reiki".

Las redes sociales comentaron estas historias, especialmente la de Motos. Algunos le apoyaron y otros fueron críticos tanto con la comparativa de Motos como con el fomento de estas técnicas alternativas.

En @El_Hormiguero preguntan a los invitados y todos se tratan con pseudoterapias. 😩 #RoviraJonssonEH — Isa López Guerrero (@IsaLopzGuerrero) 11 de marzo de 2019

#RoviraJonssonEH @qmph_es @cescept @apetp_ ingrid Jonsson la acupuntura, Rovira el reiki (que esta bien, no hace mal..) y Motos con abejas en la nariz. Mejoramos el nivel del hormiguero — Sus (@sus_dulces) 11 de marzo de 2019

Que lastima @DANIROVIRA que te trates contracturas con quiromasajistas que hacen reiki y que incluyas en esas pseudociencias a la osteopatia. Trátate por profesionales universitarios que si se basen en evidencia científica — Lorena Ru (@RuLorena) 11 de marzo de 2019

#RoviraJonssonEH Pablo Motos dice que no distingue las abejas y las avispas porque vienen a ser como los chinos y los japoneses... vamos bien, todavía queda programa. — Patricia Sinmás (@PatriciaSinmas_) 11 de marzo de 2019

"Las abejas y las avispas son como los chinos y los japoneses, son iguales." Psblo Motos, 2019 — Perico (@FrikerSalcedo) 11 de marzo de 2019

"Las abejas y las avispas son un poco como los chinos y los japoneses." Ole tus cojones, Pablo Matos. Cuñado del día, again. #RoviraJonssonEH — Conspirador Velado (@Juni19Dancer) 11 de marzo de 2019

#RoviraJonssonEH tiene cojones que con todo lo grande que es @PabloMotosTV no sepa diferenciar todavía entre la avispa 🐝 y la abeja 🐝, dice en el su defensa queda es como los chinos y los japoneses @El_Hormiguero — jacinto (@jacintorosell) 11 de marzo de 2019

Comparaciones absurdas de Pablo Motos.. Abejas y Avispas vs Chinos y Japoneses... Este tio se supera programa a programa #RoviraJonssonEH — Astrid (@aastriid14) 11 de marzo de 2019