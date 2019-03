Susanna Griso abronca a una tertuliana por poner este tuit en directo de 'Espejo Público'

Susanna Griso ha recriminado a una de sus tertulianas que escribiese un tuit durante Espejo Público, el programa matinal de Antena 3.

"Cristina, os voy a retirar los móviles para que durante el programa no escribas estos tuits", le ha dicho la presentadora a la periodista Cristina Seguí, que ha tenido un encontronazo con Celia Villalobos.

"La Sra Celia Villalobos me llama 'tonta' en directo en @ EspejoPublico, obviaré lo que me ha dicho fuera de cámara, tras recordar yo cómo Rivera exigía primarias al PP. 'Del PP hablo yo'. Qué losa se sacó de encima @ pablocasado_", ha escrito Seguí en Twitter.

"Ha sido muy maleducada y lo peor de todo es que todavía no sabe por qué me lo ha llamado", ha afirmado la periodista Cristina Seguí.

"Con esta periodista no tengo nada en contra, respeto lo que piensa, no lo comparto pero lo respeto. Ella es la que me llama tonta y lo podéis ver y después ya me ha llamado una serie de cuestiones bajo cuerda que me evito tener que decirlas. Yo no la he llamado tonta, ella se habrá llamado a sí misma", se ha defendido Villalobos.

"Voy a pedir el VAR, compañeros", ha afirmado Griso.

"No me quiero enfrentar a nadie porque siempre he pensado que lo que más le puede gustar a un hombre son dos mujeres enfrentándose y no entro a su juego", ha zanjado Villalobos.

"La bronca de Susanna Griso a Cristina Seguí: 'Te voy a retirar el móvil para que no escribas esos tuits en directo", escribe la propia web de Antena 3 como encabezado del vídeo.