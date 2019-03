Risto Mejide ha entrevistado este lunes a Sofía Rincón en Todo es mentira, el programa de las sobremesas de Cuatro.

Un día después de la multitudinaria manifestación del 8 de marzo, un grupo reducido de personas afines a la ultraderecha se manifestó en contra. Por ello, Risto quiso hablar con Rincón, una mujer "que ha puesto música a Vox" como informa Cuatro en la web.

"Para entender mejor este movimiento vamos a hablar con Sofía Rincón, artista", ha anunciado Risto.

.@ristomejide ha conectado con Sofía Rincón (@Sophistidomme), la mujer que ha puesto música a Vox para saber qué le parecía la celebración de la contramanifestación de la ultraderecha en el 8M #TodoEsMentira45 https://t.co/WEqoSvPvx0 — Todo es mentira (@todoesmentiratv) 11 de marzo de 2019

"Lo que yo no entiendo es lo de 'para entender mejor este movimiento' vamos a hablar conmigo. Yo no he ido a la marcha y me enteré por la directora del programa que existía esa marcha", respondió Rincón.

"Veo que no vienes a la defensiva", replicó con ironía Risto.

"Me dices, 'marcha antifeminista' y yo no sabía ni que había una y bueno, no me considero antifeminista", afirmó Rincón.

"Pero tendrás una opinión... No empieces dándonos hostias que no hemos hecho nada", se defendió el presentador.

"Qué opinión te voy a dar, si es que me llamó la directora y me dijo 'ayer hubo una marcha antifeminista y tal' pero es que no sé ni qué han defendido", aseguró la artista.

"Vale pues muchas gracias, Sofía. Buenas tardes", sentenció Risto.

Después, ambos tuvieron un rifirrafe en Twitter. "Escuchamos e invitamos opiniones de todo signo y color. Pero si alguien viene con la intención clara de 'trolear' el programa, ni medio minuto", ha afirmado Mejide.

En @todoesmentiratv escuchamos e invitamos opiniones de todo signo y color. Pero si alguien viene con la intención clara de trolear el programa, ni medio minuto. https://t.co/T1lAbuEHFV — Risto Mejide (@ristomejide) 11 de marzo de 2019

"Dije expresamente a la directora que no sabía de qué me hablaba cuando me preguntó por esa manifestación. Si querías que hablara de algo sobre lo que no sé, @ristomejide, haber contactado con alguna incendiaria profesional, que os encantan", ha respondido Rincón.

No fui a trollear el programa, dije expresamente a la directora que no sabía de qué me hablaba cuando me preguntó por esa manifestación. Si querías que hablara de algo sobre lo que no sé, @ristomejide , haber contactado con alguna incendiaria profesional, que os encantan. https://t.co/Q2OWHlbu72 — Sofía Rincón 🧠🔥👠 (@Sophistidomme) 11 de marzo de 2019

Y Risto ha vuelto a responder: "1. No hablaste con la directora. 2. Si no sabías nada de la manifestación, no pasa nada, pero justamente estábamos informando de ella. 3. Yo te he preguntado sólo tu opinión. 4. Si no tienes opinión, no te culpo, pero entonces definitivamente estabas en el programa equivocado".

1. No hablaste con la directora. 2. Si no sabías nada de la manifestación, no pasa nada, pero justamente estábamos informando de ella. 3. Yo te he preguntado sólo tu opinión. 4. Si no tienes opinión, no te culpo, pero entonces definitivamente estabas en el programa equivocado. https://t.co/pUwFIYIPpR — Risto Mejide (@ristomejide) 11 de marzo de 2019