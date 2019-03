Las redes se echan encima de Rivera por este ataque a Sánchez en una ambigua respuesta sobre Vox: "Ha perdido la razón..."

La entrevista del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a TVE está dando mucho que hablar por la forma con la que ha respondido a algunas preguntas sobre su relación con Vox. En una de ellas, el periodista, Carlos Franganillo, quiso conocer si consideraban al partido de Santiago Abascal "constitucionalista".

Con su respuesta, Rivera esquivó la pregunta y viró su contestación hacia el PSOE: "Hay que preguntárselo a ellos, pero desde luego el Partido Socialista sí se ha definido como constitucionalista, y no digo que no los haya, pero Sánchez no lo es. Es un relativista que todo le vale: pactar con Torra, insultar a los que llevan la bandera de España o llamarnos perros, nos llamaron dobermans" .

Rivera quiso continuar haciendo una pregunta retórica sobre la última parte de su respuesta. "¿Usted cree que es normal que el presidente de mí país, el Gobierno de mi nación insulten a los demócratas y a las víctimas y se vayan a pasear por La Moncloa con el señor Torra, que nos llama bestias taradas?", aseguró el líder de Ciudadanos.

El político catalán no cesó y siguió atacando a Pedro Sánchez: "Hay un señor al frente del PSOE que ha perdido todos los principios y no tiene escrúpulos".

Además, Rivera afirmó que no cierran la puerta a pactos con el PSOE en las autonomías porque "si ganamos nosotros las elecciones igual tienen que tomar otro rumbo". "Con Sánchez no van a ser otra cosa que pacto con Podemos, el señor Iglesias haciendo los presupuestos, y con Torra haciendo la política nacional. Yo propongo ganarle y seguro que hay gente dentro de ese partido que quiere volver al constitucionalismo", terminó.

Esta intervención de Rivera fue muy criticada en Twitter, principalmente porque no respondió acerca de Vox.

Definitivamente @Albert_Rivera ha perdido la razón, él y @pablocasado son el ejemplo, de todo lo que hacen los ignorantes políticos; como no tienen proyecto que ofrecer a la ciudadanía, mienten y mienten!!!!!

Hay que echarlos el #28Abril en las urnas, son un peligro público. — PEPA (@MariaJosMolina1) 11 de marzo de 2019

- Va a llover mañana?

- No se si va a llover mañana, pero lo que si se es que Sánchez........

Este tío es un pesado y su estrategia tan mala que insulta la inteligencia de cualquiera que le escucha. — Rafa Colado (@RafaColado) 11 de marzo de 2019

Esto es para retuitearlo y que corra como la pólvora. Rivera ha perdido el juicio. Alguien como él es un peligro para la convivencia democrática de este país. — DIEGO #YoConPedro (@DRZRZ) 11 de marzo de 2019

Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. — Gloria Martinez Huete. (@Mami60Gloria) 11 de marzo de 2019

Perdona pero el que ha situado al PSOE como enemigo has sido tu, porque tu has sido quien le has puesto un cordón sanitario al PSOE #LaEspañaQueQuieres — Dani PC (@danicarbonero_) 11 de marzo de 2019

Se saltó la clase en el colegio de historia donde se estudia que el @PSOE fue el partido que defendió y aprobó la Constitución. — Manuel Romero Moreno (@ManuelRomeroMo) 11 de marzo de 2019

Alguien sin principios diciendo que otros carecen de ellos...🤔 #laparadojadeloportunismo — Da_Vinci (@da_vinci1977) 11 de marzo de 2019

Vaya discursito se ha montado el little monster! ni él se lo cree y se hace la picha un lío para explicarse. Hagámosle un tortosa, ni pe u te o caso — Elena Fdez. Uranga (@xjacarandax) 11 de marzo de 2019

Vas cuesta abajo y sin frenos. Parecíais centristas y progresistas y oleis a naftalina. — JaviCT (@xabitu_ct) 11 de marzo de 2019

Éste diciendo que un presidente del Gobierno no es Constitucionalista. O presenta pruebas o presentar la dimisión. — jose (@interinoleo) 11 de marzo de 2019

Qué día es hoy? Manzanas traigo. Queda claro que prefieren pactar con VOX que con el PSOE. Nada más que añadir — David Vito (@DavidFSVito) 11 de marzo de 2019