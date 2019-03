Por qué algunas mujeres sufren dolor durante el sexo y cómo solucionarlo

El estudio, publicado en la revista especializada Journal of Obstetrics and Gynaecology , desvela que el dolor y otras molestias impiden a muchas mujeres disfrutar del sexo: el 30,9% de las mujeres que sufren dolor al mantener relaciones sexuales no están satisfechas con su vida sexual, en comparación con el 10,1% de las mujeres insatisfechas que no sufren dolor durante el sexo. ¿No va siendo hora de abordar el problema?

El sexo incómodo no es algo de lo que se hable con frecuencia porque el tema tampoco es cómodo. Sin embargo, un estudio reciente en el que han participado más de 8.000 mujeres británicas ha revelado que a una de cada diez les resulta doloroso el sexo, algo también conocido como dispareunia o coitalgia .

Este problema se produce cuando los músculos vaginales se tensan al intentar introducir algo, ya sea un pene, un dedo o incluso un tampón. Según el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS), no hay una causa conocida, pero conviene buscar ayuda profesional a través de tratamientos como mindfulness y ejercicios de suelo pélvico para recuperar el control de los músculos vaginales.

Este problema aparece a cualquier edad y suele estar provocado por un cambio hormonal, de modo que sucede mucho si das el pecho, estás en la menopausia o has cambiado de píldora anticonceptiva. También suele provocarlo la falta de excitación sexual o el uso de jabones perfumados.

trumzz via Getty Images

No obstante, la salud no es siempre el problema. Algunas mujeres sufren dolor por motivos psicológicos. A veces es señal de que no te sientes preparada, según la psicoterapeuta Lucy Beresford, especializada en sexo y relaciones.

Puede deberse a una experiencia negativa o ansiedad por falta de experiencia. "En ambos casos es posible tratar los problemas por ti misma o con algún asesor para saber mejor qué hacer con tu cuerpo", explica.

Otra posible causa es que estés incómoda practicando sexo con esa persona en particular, quizás por falta de confianza o porque te pide que hagáis cosas que no te atraen sexualmente. Hay que encontrar un momento (que no sea durante el coito) para hablarlo con tu pareja para ver si lo comprende y te apoya, recomienda Beresford. "Si sigues sintiéndote insegura, reflexiona sobre si es la relación adecuada para ti".

Si estás segura de que quieres volver a practicar sexo con esa persona, hay algunos consejos prácticos que te ayudarán a relajarte.

"Sed atrevidos y juguetones. Utilizad cojines para elevaros a uno de los dos, experimentad en distintos muebles o habitaciones, de pie o en la ducha, en vez de hacerlo siempre tumbados en la cama; utiliza más lubricante del que creas que necesitas y, después, échate más", aconseja Beresford.

"Lo mejor es que te abstengas del sexo penetrativo durante unas cuantas sesiones y te centres en los preliminares para que la próxima vez que lo pruebes te sientas increíblemente excitada", concluye.

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' Reino Unido y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.