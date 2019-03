Recibe un regalo único de su pareja por su cumpleaños y emociona a Twitter: más de 66.000 'likes'

Encontrar el regalo ideal para una pareja es una labor que a veces se vuelve fácil, pero que otras se puede complicar. Si alguien no sabe qué comprar, puede hacer lo que le han hecho a esta usuaria. Carolaina (@LinnRdourado) ha compartido en su red social el especial e innovador regalo que le ha hecho su novia por su cumpleaños.

"Sigo sin creerme que mi novia me haya escrito un libro para regalármelo por mi cumple", ha empezado la afortunada, antes de hacer un hilo con diferentes imágenes del detalle. En la primera página se puede ver una emotiva explicación: "No sé en qué momento me pareció buena idea hacer esto. Seguro que ha soy el primer escritor que ha sacado un libro en un mes. Feliz cumpleaños. Eres mejor que la poesía".

Sigo sin creerme que mi novia me haya escrito un libro para regalármelo por mi cumple



Y me parece fatal no haberme parado nunca a hablar de él así que: pic.twitter.com/SaOIgNg22N — Carolaina (@LinnRdourado) 10 de marzo de 2019

La escritora ha cuidado todos los detalles y hasta ha mencionado que es la primera y única edición del libro. También le ha puesto una dedicatoria: "A mí musa. Que aún teniendo conflictos en trámites sepamos siempre solucionarlos. Este es nuestro primer bis".

El libro está formado por una serie de poemas del blog de la autora o con algunos que hablan de la relación que comparte ambas o que elogian alguna de las cualidades principales de la destinataria utilizando, por ejemplo, frases de canciones de Operación Triunfo.

El libro tiene poemas de su blog, pero también escribió cosas únicamente para que las pudiera leer yo y quién yo quisiera que las leyera pic.twitter.com/lc9snRT4tY — Carolaina (@LinnRdourado) 10 de marzo de 2019

También hay poemas en los que cuenta problemas o que destacan la importancia de estar unidas en los malos días: "Quiero regalarte mis malos días y que te gusten más que los buenos".

En otro tuit, la usuaria muestra el prólogo, que está formado con "dedicatorias de amig@s míos y de personajes públicos que me gustan mucho". Entre ellos muestra los de Luis Fercán, Pablo Benavente o Miguel Gane.

Qué es que esas dedicatorias son poemas en sí mismas Dios, no lo supero — Carolaina (@LinnRdourado) 10 de marzo de 2019

El hilo se ha hecho viral y solo con el primer tuit, la usuaria ha recibido más de 65.000 likes, 10.000 retuits y 150 respuestas. Además, ha generado la envidia en el resto de usuarios que esperan recibir algo

