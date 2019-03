Ana Pastor, a Ferreras en directo de 'Al Rojo Vivo' (laSexta): "¿Eso lo haces siempre?"

Ana Pastor, presidenta del Congreso, ha estado en Al Rojo Vivo, el programa matinal de Antonio García Ferreras en laSexta.

La dirigente del PP ha hablado de su labor al frente del la Cámara Baja durante esta convulsa legislatura en la que ha habido una moción de censura que acabó con el Gobierno de Rajoy.

"Si algo he demostrado es que no me he posicionado en mis intervenciones", ha afirmado.

🔴 Ya esta en nuestro plató @anapastorjulian, presidenta del Congreso de los Diputados, para repasar los principales temas de actualidad | DIRECTO https://t.co/EiyVlntmKP pic.twitter.com/TzG4fHUvD8 — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) 13 de marzo de 2019

En un momento del encuentro, Ferreras comenta "me quedan tres preguntas", a lo que Pastor ha preguntado en tono de humor: "¿Eso del dedo así lo haces siempre?".

"Dicen que me muevo con cierta agitación", ha respondido Ferreras, que no ha podido contener la risa, al igual que el resto de los tertulianos presentes en la mesa.

"Me siento intimidada", ha dicho también en tono jocoso la política del PP.

"Estoy seguro que intimidada no es la palabra", ha comentado Ferreras siguiendo con el tono distendido.