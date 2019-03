Diario del juicio del 'procés', día 16: los testigos de la Generalitat se tambalean

La frase

"¿Es frecuente que los proveedores les perdonen las facturas?"

La ha pronunciado el fiscal Jaime Moreno ante las reiteradas respuestas de los testigos asegurando que nadie cobró por los trabajos que hicieron para la Generalitat.

La polémica

El posible falso testimonio de Jaume Mestre.

Así ha advertido el presidente de la Sala, Manuel Marchena, al responsable de difusión institucional de la Generalitat sobre lo que significa prestar falso testimonio. Las continuas evasivas del exministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, no recibieron un aviso similar.

🔴 AMPLIACIÓN | Antes de la petición del fiscal, el juez Marchena ya había advertido a Jaume Mestre https://t.co/hKjmagF9e9#JuicioProcés pic.twitter.com/ejKWff1oDB — 24h (@24h_tve) 13 de marzo de 2019

El análisis

Los cargos de la Generalitat titubean.

"No lo sé" y "no lo recuerdo" han sido las dos frases más repetidas por Jaume Mestre, responsable de difusión institucional de la Generalitat. Mestre, que a día de hoy sigue en el cargo, lo ha pasado verdaderamente mal durante el interrogatorio de la Fiscalía. El cargo del Govern ha intentado seguir con la línea de los anteriores testigos: no se gastó ni un euro de dinero público porque quienes realizaron los trabajos no los cobraron. Su declaración, sin embargo, ha entrado en varias contradicciones.

También ha sufrido, aunque menos, Albert Royo, exsecretario General del Diplocat. Royo ha negado que los observadores internacionales que acudieron a la votación (invitados por el Diplocat) vinieran como observadores sino que su presencia se justificaba porque acudieron a realizar "un análisis sobre las relaciones entre España y Cataluña".

⛔️Jaume Mestre, Capo publicitat Generalitat

"No lo sé, no lo recuerdo".

✅ Marchena

"No incurre en falso testimonio quien no dice la verdad en respuestas de las partes, sino aquel que incurre en respuestas evasivas, con inexactitudes, con el objetivo de alterar esa verdad" pic.twitter.com/mkqUN5FNOi — cantonä➰🦅 🌍📡 (@tonicantona) 13 de marzo de 2019

El momento

El Fiscal Jaime Moreno, al acabar su interrogatorio a Jaume Mestre, pide que se le investigue por falso testimonio.

🔴 ÚLTIMA HORA



El fiscal pide investigar por falso testimonio al responsable de difusión internacional de la Generalitat, Jaume Mestre https://t.co/hKjmagWK5H#JuicioProcés pic.twitter.com/0Em8drUg83 — 24h (@24h_tve) 13 de marzo de 2019

El tensiómetro

Lo que en un principio parecía una anodina sesión testifical ha ganado interés con la tensión entre la Fiscalía y el testigo Jaume Mestre, acusado por el Ministerio Público de falso testimonio.

Si hubiera sido portada hubiéramos titulado...

Jaume Mestres

¿Y mañana qué?

El juicio se reanudará a las 10 h con la esperada declaración del que fue Mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero.