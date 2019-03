El truco de Kate Middleton para reutilizar un vestido y que no parezca el mismo

No es raro que Kate Middleton reutilice las prendas de su armario una y otra vez, como en la boda del príncipe Enrique y Meghan Markle. La duquesa de Cambridge suele probar diferentes combinaciones, innovando con los complementos o con los peinados, para que sus looks no sean exactamente iguales, pero en su última aparición ha ido un paso más allá.

Middleton acudió en la noche del martes a la gala de la Natioanal Portrait Gallery reciclando un vestido de Alexander McQueen que ya había lucido en la entrega de los premios BAFTA en 2017. Para la ocasión ha modificado el patrón del diseño, sustituyendo el escote barco del traje original por un cuello cuadrado y mangas.

Una renovación total del vestido de la firma británica, confeccionado en negro con estampado floral y con una imponente falda con volantes. La duquesa también ha cambiado su peinado, luciendo una larga melena ondulada más juvenil y natural frente al voluminoso recogido por el que optó hace dos años. Completó su look con un clutch de Prada y unos pendientes en forma de lágrima.