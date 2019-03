"Me pinchas y no sangro": la "bomba" desvelada por Dani Mateo sobre Vox y Franco que deja a Wyoming con esta cara

El colaborador de El Intermedio —de laSexta— Dani Mateo ha desvelado este martes una auténtica "bomba informativa" sobre los vínculos entre la formación ultraderechista Vox y la Fundación Francisco Franco: "Atentos, periodismo, porque lo que voy a revelar ahora os va a dejar ¡tó locos!", ha expuesto Mateo, al más puro estilo Antonio García Ferreras.

"Tengo que interrumpir el programa porque acaba de saltar una exclusiva", ha afirmado el presentador con ironía, antes de informar de que "la formación política Vox está vinculada con la Fundación Francisco Franco... ¡Quién lo iba a decir!".

Wyoming, con retranca, ha mostrado su estupefacción: "Un momento, un momento... ¿cómoooooooo? ¡Cómo has dicho! Vox vinculada a la Fundación Francisco Franco... me pinchas y no sangro", ha exclamado.

"Lo entiendo, pero es cierto... aunque no nos hubiéramos dado cuenta ni en un millón de años... si no llega a ser porque el presidente ejecutivo de la Fundación, el general Juan Chicharro Ortega, admitió en la Cadena Ser que la Asociación Seminare, vinculada al vicepresidente de Vox, Juan González, está dirigida por el presidente de honor de la Fundación Francisco Franco, Luis Alfonso de Borbón, bisnieto del dictador", ha explicado Mateo.

"Con esa pinta, lo mismo te preside la fundación que te protagoniza la próxima 'James Bond', aunque él no tiene 'licencia para matar', al estar vinculado a Vox tiene 'licencia para cazar conejos'", ha bromeado el presentador.

En este sentido, Mateo ha resaltado que "la relación entre la Fundación Francisco Franco y Vox no acaba aquí, ya que el dirigente de esta Fundación, el general Juan Chicharro, es primo del secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, y reconoce que mantiene una estrecha relación con él".

"Como militar admiro el valor, la audacia y la firmeza de convicciones, por lo que es un honor estar a la derecha de Javier Ortega", afirmó Chicharro sobre su primo Ortega Smith en un acto.

"Cuando creíamos que no existía nada más a la derecha de Ortega Smith apareció su primo. Son tan de derechas que no son primos, son Primos de Rivera", ha sentenciado Mateo en tono jocoso.