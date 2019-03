Reino Unido decide si quiere un Brexit sin acuerdo para romper con la UE

De 'no' en 'no' y tiro porque me toca. Así está siendo la partida de la primera ministra británica, Theresa May, en el juego del Brexit. Aunque de juego tiene poco, la verdad, ya que está en juego el futuro de todo un país, Reino Unido, y su futura relación tras el divorcio nada más y nada menos que con la Unión Europea.

Todos lo saben, y aunque a estas alturas la salida de la UE parece el cuento sin final, May sigue peleando por su plan. Aunque ello suponga dejarse la voz, valga la metáfora, caso real en esta ocasión. "Lamento profundamente la decisión que ha tomado esta Cámara", afirmó el pasado martes la primera ministra, prácticamente sin poder hablar. "Sigo creyendo que, con diferencia, el mejor resultado sería que Reino Unido abandonase la UE de forma ordenada con un acuerdo, y que el acuerdo que hemos negociado es el mejor y, de hecho, el único acuerdo disponible", insistió. [Lee aquí: ¿y ahora qué?]

Se refería May a la nueva histórica derrota de su acuerdo de salida de la UE, renegociado hasta el último minuto con Bruselas, por un Parlamento que ahora deberá votar si descarta un muy temido Brexit sin acuerdo. A solo dos semanas y media de la fecha en que Reino Unido debe abandonar la Unión Europea, el 29 de marzo, los diputados han rechazado el texto por 242 votos a favor y 391 en contra.

WATCH LIVE: PM @Theresa_May makes a statement following the Meaningful Vote https://t.co/5wAtzAxPPM — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 12 de marzo de 2019

Es un nuevo revés histórico al tratado que debía poner fin a 46 años de integración británica en el bloque europeo, aunque inferior a la humillante derrota que May sufrió en enero cuando 432 diputados votaron en su contra.

¿Y ahora qué toca? Votar de nuevo. Este miércoles la Cámara de los Comunes está llamada a pronunciarse sobre la opción de realizar una ruptura sin acuerdo.

¿Qué pasa si dicen que 'no' a una salida abrupta?

Brexit

En un Parlamento muy dividido entre proeuropeos y euroescépticos no se ha identificado una mayoría clara para casi nada, salvo para descartar la posibilidad de un Brexit sin acuerdo: el 29 de enero los diputados aprobaron una enmienda, presentada por una conservadora y un laborista, que pedía simplemente excluir esta posibilidad.

Esto hace pensar que esa opción volverá muy probablemente a imponerse cuando los legisladores voten de nuevo a partir de las 20.00 horas (españolas). Si es así, ante la cercanía del plazo límite, la primera ministra se comprometió a organizar una nueva votación el jueves sobre la posibilidad de pedir a Bruselas una ampliación de la fecha del Brexit.

Esta necesitaría sin embargo la aprobación por unanimidad de los líderes de los otros 27 países del bloque y estos ya advirtieron de que solo lo considerarían si tiene un propósito claro. Y no simplemente para seguir prolongando un bloqueo que consideran motivado por cuestiones de política interna británica.

¿Y qué pasa si dicen 'sí'?

Brexit

El Banco de Inglaterra lleva semanas, meses, advirtiendo de que este escenario, el más temido por los medios empresariales británicos, sumiría a Reino Unido en una grave crisis económica, con disparada del desempleo y la inflación, desplome de la libra y el precio de la vivienda y casi el 10% de reducción del PIB.

Con todo, lo cierto es que nadie puede decir a ciencia cierta qué ocurriría si Reino Unido se ve abocado el 29 de marzo a una retirada brutal, pero ante la incertidumbre las autoridades británicas han advertido a la población, en varias notas técnicas, de algunas de las cosas para las que se pueden preparar si ocurre lo peor: