Este miércoles GH Dúo (Telecinco) vivió un momento vergonzoso. Y, aunque en esta ocasión, no se tratase de un episodio machista, sí que algunos lo han tachado en redes como una serie de comportamientos cercanos al acoso.

El momento criticado por los espectadores del programa tuvo lugar durante la fiesta de cumpleaños de Carolina Sobe, que comunicó a sus compañeros que no quería que Mª Jesús Ruiz estuviese presente.

La exmiss se fue al dormir a la habitación y, cuando salió al baño se encontró con sus compañeros de fiesta que empezaron a corear "María Jesús, María Jesús..." en tono burlón mientras ella se alejaba visiblemente afectada.

Otro de los gestos más criticados, además de los comentarios y cánticos, es el gesto de Carolina Sobe, que finge que vomita mientras Alejandro Albalá le sujeta la cabeza.

En la fiesta se ha podido ver -Kiko y AT son una mierda de amigos que critican a Alejandro -Se creen tan "guapos" que pueden juzgar el físico de Sofía -El bullying y vacío hacia MJ es real -Alejandro tiene una obsesión con Sofía CONCLUSIONES : EXPULSEMOS AT #GHDUO14M

Abro hilo: He visto las imágenes de la fiesta de anoche ya que ayer no pude y me pareció lamentable la actitud de Albálbá y sus "compadres" riéndose de María Jesús y Juan Miguel que no estaban presentes #GHDÚO14M