El Parlamento británico rechaza celebrar un segundo referéndum del Brexit

El Parlamento británico descartó este jueves, por 334 votos frente a 85, una enmienda no vinculante que pedía prorrogar el Brexit para celebrar un segundo referéndum. Los laboristas se han abstenido.

La Cámara de los Comunes dio la espalda a esta iniciativa que matizaba la moción propuesta por el Gobierno en la que pide retrasar la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

House of Commons votes 334 to 85 to reject @sarahwollaston's Amendment (h) to the #Article50 extension motion.



This would have instructed the Prime Minister to seek an extension and hold a public vote on remaining in the EU or leaving on "terms determined by Parliament". pic.twitter.com/e6VeJonZnm