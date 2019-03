El relato viral de una mujer a la que no quisieron venderle una copa menstrual: "Me he quedado tan flipada..."

La cantante y actriz Nikki García ha viralizado un relato en el que cuenta lo que le ha sucedido al ir a comprar una copa menstrual a la farmacia.

García, que suele dar las 'noticias' en los informativos del medio humorístico El Mundo Today y que ha puesto la voz al audiolibro de Juan Gómez Jurado, Reina Roja, ha explicado que han querido venderle una copa menstrual "por un tema de ideología".

"Me he quedado tan flipada que he estado a punto de salir caminando de espaldas hacia atrás como Homer hacia el seto", añade.

Y ha proseguido: "Como no daba puto crédito a lo que me estaban contando, he preguntado si vendían preservativos y resulta que sólo una marca y da gracias. Por lo visto la dueña es tan conservadora que no quiere "esas cosas". He querido tatuarme un WHAT THE FUCK en la frente".

Y planea volver a la farmacia por las risas: "Os juro que me ha parecido tan extraterrestre todo que me dan todas las ganas de ir mañana a preguntar si tienen algo de homeopatía para abortar".