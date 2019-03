Las terribles figuras del Museo de Cera de San Petersburgo es lo mejor que vas a ver hoy

Alguna de las figuras del Museo de Cera de Madrid han sido objeto de las bromas de sus visitantes. Sin embargo, comparadas con las del de San Petersburgo son arte. El usuario Randy Meeks ha creado un hilo en Twitter con las imágenes de los principales rostros de la exposición rusa y estas hablan por si solas.

"Hoy he estado en el peor museo de cera que he visto jamás. Cuesta 2 euros, está en el segundo piso de una tienda de ropa en San Petersburgo y os prometo que no habéis visto nada igual", ha empezado Meeks. En su primer tuit y como anticipo a lo que se venía ha incluido las fotos de Hermione Granger, Adolf Hitler, Vladimir Putin y Bart Simpson.

Hoy he estado en el peor museo de cera que he visto jamás. Cuesta 2 euros, está en el segundo piso de una tienda de ropa en San Petersburgo y os prometo que no habéis visto nada igual.



Abro hilo. pic.twitter.com/l7A1GolnRu — Randy Meeks (@randymeeks) 12 de marzo de 2019

La primera serie a la que ha acudido ha sido la de Los Simpson. "Empezamos por Los Simpson: ¡Los clásicos Bert El Politoxicómano, Morge, Da Homa y Bob Esponja!", en clara referencia a los personajes de los populares dibujos.

Empezamos por Los Simpson: ¡Los clásicos Bert El Politoxicómano, Morge, Da Homa y Bob Esponja! pic.twitter.com/SnGtZVHF6r — Randy Meeks (@randymeeks) 12 de marzo de 2019

La siguiente saga ha sido la de Harry Potter. Hermione, Ron y Harry están retratados de una manera muy peculiar. "Harry Potter: ¿Quién no recuerda esa vez que Harry se convirtió en Puigdemont, Ron en un ser carente de vida y Hermione fue sustituida por dos personas aleatorias?", esta es la forma con la que los ha descrito el usuario.

Harry Potter: ¿Quién no recuerda esa vez que Harry se convirtió en Puigdemont, Ron en un ser carente de vida y Hermione fue sustituida por dos personas aleatorias? pic.twitter.com/97VusJHWra — Randy Meeks (@randymeeks) 12 de marzo de 2019

Después ha hecho una recopilación de protagonistas de distintas películas como Shrek y Spiderman: "También hay sitio para otros entrañables personajes, como Spiderman bailando borracho, Shrek disgustado, Putin encima de un dientes de sable o un oso con la bandera de Rusia en el estómago".

También hay sitio para otros entrañables personajes, como Spiderman bailando borracho, Shrek disgustado, Putin encima de un dientes de sable o un oso con la bandera de Rusia en el estómago. pic.twitter.com/YNOb3ds4iq — Randy Meeks (@randymeeks) 12 de marzo de 2019

El turno de la política y de los principales presidentes que ha habido a nivel internacional ha sido el siguiente. Hitler, Putín (como se ve en el tuit anterior), la última cena o un Stalin sin pantalones desollando al dictador alemán.

Hay un lugar también para la historia, como aquella vez que Stalin desolló a Hitler sin ponerse pantalones o esa otra en que los apóstoles de Jesucristo se dejaron bigotillo. pic.twitter.com/0g4fNCi8Xd — Randy Meeks (@randymeeks) 12 de marzo de 2019

El cine ha tenido todavía más protagonismo, aunque ahora no lo ha hecho con personajes, sino con los actores que les dan vida: "

También tienen hueco celebridades como Marilyn Monroe simiesca, Robert Pattinson de resaca, Stephen Hawking consternado o Angelina Jolie sin alma. pic.twitter.com/wBrzTg0a4s — Randy Meeks (@randymeeks) 12 de marzo de 2019

Ya para cerrar el hilo, ha hecho un mix de lo que le faltaba por ilustrar.

Tampoco quiero dejar de mencionar al Darth Vader de Hacendado y el resto de cosas absolutamente grotescas que hay en los poco menos de 80 o 90 metros que ocupa el museo. pic.twitter.com/fYoa4jo1Lw — Randy Meeks (@randymeeks) 12 de marzo de 2019

Si un día estáis por San Petersburgo, sudad del Hermitage y venid aquí. Incluso cuando no sabes a quién intentan representar merece la pena. pic.twitter.com/4xsz5jyGB3 — Randy Meeks (@randymeeks) 12 de marzo de 2019

Como se podía esperar el hilo ha sido muy seguido y comentado llegando a acumular el tuit principal 10.000 retuits y 18.000 likes, mientras que prácticamente el resto ha superado las mil interacciones. Además, ha destapado el ingenio y en cachondeo en los tuiteros.

A Harry Puigdemont lo han clavado — Javi alvarez (@javialvarez90) 12 de marzo de 2019

el mejor peor museo de cera — yomimmo1 (@yomimmo1) 12 de marzo de 2019

Lo de Stalin sin pantalones desollando a Hitler es lo más inquietante y loco que he visto.



Joder, es repugnante. — Stewie (@MonkeyStewie) 12 de marzo de 2019

No, no, si llego a saberlo hubiera pagado hasta 10 euros, pura ambrosía. — Randy Meeks (@randymeeks) 13 de marzo de 2019

Spiderman bailando borracho y con el traje al revés — Candidato Jose Flores (@Flo03Jose) 14 de marzo de 2019

LA CARA DE SHREK ES MEME — kiba👌🏻 (@KibaDubs) 13 de marzo de 2019