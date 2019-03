Muere el director de carreras de la Fórmula 1 Charlie Whiting (FIA)

El británico Charlie Whiting, quien se desempeñó como director de carreras de la Fórmula 1 durante dos décadas, falleció el jueves en Melbourne, apenas días antes del Gran Premio de Australia, que abrirá la temporada 2019, informó la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

"Es con inmensa tristeza que he conocido la noticia de la súbita muerte de Charlie", anunció en un comunicado el presidente de la FIA, Jean Todt. Whiting tenía 66 años y falleció por una embolia pulmonar. Fue director de las carreras de la Fórmula 1 desde 1997.

It is with immense sadness that I learned of Charlie Whiting's passing. He was a central & inimitable figure who embodied the ethics & spirit of motor sport. @F1 has lost a faithful friend & a charismatic ambassador. All my thoughts & those of @FIA go out to his family & friends pic.twitter.com/RhCR1M5rJL