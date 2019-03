La razón por la que nunca verás nuevos capítulos de 'Friends'

Si tenías esperanzas, ya puedes perderlas. Nunca verás nuevos capítulos de Friends, por mucho que añores la serie y que esperes que vuelva con episodios que no sean repetidos. Así lo ha confirmado una de las creadoras de la serie tras los rumores que indicaban que la sitcom podría volver con un revival. Marta Kauffman ha explicado las razones en una entrevista concedida a Rolling Stone.

"La serie cuenta un momento de la vida en el que tus amigos son tu familia. Los actores ya no están en ese momento. Si lo hiciéramos, sólo estaríamos reuniendo a los seis protagonistas, pero la esencia de la ficción no estaría", ha analizado.

#Friends creator Marta Kauffman talks about working with Jane Fonda, that time she sent tampons to a sexist network executive and more https://t.co/0O5sqeQptj pic.twitter.com/tFP1oH29Nq