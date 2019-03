"Repugnante": Críticas a Pablo Casado por esta frase sobre "los políticos del Tercer Mundo"

Pablo Casado, presidente del PP, negó este jueves haber planteado blindar a las mujeres inmigrantes sin papeles a cambio de entregar a sus hijos en adopción.

Visiblemente molesto, Casado se presentó como víctima de las 'fake news' y reclamó una "regeneración" tanto de la política como de los medios de comunicación.

Sin embargo, para defenderse, Casado utilizó una frase por la que está siendo duramente criticado en redes sociales.

Es la siguiente:

"Supuestamente, el PP quería intercambiar bebés por papeles. Una aberración tan escandalosa y tan vomitiva que yo creo que yo no se la atribuiría, vamos, ni a un político del Tercer Mundo. Pues bien, eso se me ha atribuido a mí, a vosotros".

Casado lamentó que se intente identificar al PP con "gente facha, machista, que va matando animales y que contamina".

Puedes verlo en este vídeo a partir del minuto 52:20.

"Supuestamente el PP quería intercambiar bebés por papeles. Se trata de una aberración tan escandalosa y vomitiva que yo no se la atribuiría ni a un político del tercer mundo", Pablo Casado. Sí, dijo: "Ni a un político del tercer mundo". 👇 pic.twitter.com/xTOG2riBol

Pablo Casado hablando de "políticos del Tercer Mundo". Me rindo

¿Pablo Casado ha dicho "es una afirmación tan desagradable que no se la atribuiría ni a un político del tercer mundo"?

Pablo Casado dice que lo de intercambiar papeles x hijos es "Una burrada que no le atribuiría ni a un político del Tercer Mundo" ¿Políticos como Gandhi o Mandela y tantos otros menos conocidos, Casado? Video de #ElIntermedio 👇 https://t.co/By27tPigT2

Pablo Casado, lejos de reconocer su error, dice que no se lo atribuiría "ni a un político del tercer mundo". Quiene maquillar su xenofobia y termina demostrándola. pic.twitter.com/RNM71FAS3V

Estoy bastante convencida de que hay políticos del tercer mundo con bastante más nivel que el de Pablo Casado. "Este comentario no se lo atribuiría ni a un político del tercer mundo" demuestra que, además de un mentiroso, es un clasista repugnante.

"Eso no se le ocurriría ni a un político del tercer mundo" #PabloCasado intentando arreglar el fake news del tema "papeles por hijos" en el caso de la inmigración... pic.twitter.com/AczmwWUsID

@pablocasado_ acabas antes, en un alarde de humildad, diciendo que te has equivocado. No pasa nada. Todos somos humanos, Incluso los políticos del tercer mundo (Sarcasmo Mode OFF) #LaCafeteraSinPlanetaB