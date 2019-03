Sorteo de la Champions: El Barça se enfrentará al Manchester United

La Liga de Campeones definirá mañana su camino hasta la final del 1 de junio en Madrid con el sorteo de los cuartos y las semifinales, marcado por el pleno del fútbol inglés con sus cuatro clubes y el desalojo del español, dominador las últimas cinco temporadas y representado solo por el Barcelona.

El Liverpool, subcampeón tras caer en la última final ante el Real Madrid, el Manchester City con Pep Guardiola al mando, el Tottenham del argentino Mauricio Pochettino y el renacido United de la mano del noruego Ole Gunnar Solskjaer, relevo de José Mourinho, refrendan el poderío de la "Premier".

El Oporto de Iker Casillas y el Ajax, que acabó con el reinado del Real Madrid en Europa, completan el bombo en el que Barça y Juventus son los favoritos.

Así quedarán los enfrentamientos:

Además, se han sorteado los emparejamientos:

