No todo el mundo es el protagonista de una pregunta en un concurso de televisión. Nagore Robles parecía ilusionada, en un principio, cuando su nombre ha salido en El concurso del año, el programa de Dani Martínez en Cuatro. El problema ha llegado con la respuesta, con la que la colaboradora de GH DÚO (Telecinco) se ha llevado un chasco.

"El año que nació Joni nació también Nagore Robles", indica el presentador del concurso. La exconcursante de GH ha compartido en sus stories de Instagram el vídeo pidiendo que se haga un programa especial en el que participen compañeros de la televisión.

A continuación, también ha compartido el momento de la respuesta, esta vez menos divertido para ella: "Me han echado 40 años. No sé si me hace ya tanta ilusión", ha escrito en tono jocoso la colaboradora de Mediaset, de 36 años.