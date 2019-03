El radical cambio de 'look' de Conchita Wurst

Si nadie te dijera que la persona que estás a punto de ver es Conchita Wurst, posiblemente no la reconocerías. El cantante austríaco Thomas Neuwirth ha acabado con el personaje artístico que le llevó a la fama en Eurovisión 2014, cuando ganó con Rise Like a Phoenix: ya no queda nada de esa imagen que utilizó para lanzar un mensaje sobre la tolerancia y la aceptación.

El nuevo look del artista de 30 años —que ya sorprendió con otro cambio hace unas semanas— ha impactado a todos sus seguidores: ahora es rubio platino, con el pelo corto y con la barba del mismo color.

HIT ME - official music video out now! link in bio 7,600 Likes, 243 Comments - Conchita WURST (@conchitawurst) on Instagram: "HIT ME - official music video out now! link in bio"

El austríaco aparece con su nuevo estilismo en el videoclip Hit Me, su nuevo single. El vídeo se publicó en YouTube este viernes.