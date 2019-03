Juanjo Artero ya ha recibido el alta. El actor de Verano azul ingresó de urgencia en el hospital el pasado lunes por un tromboembolismo pulmonar. Artero, de 53 años, comenzó a encontrarse mal durante un rodaje y tuvo que ser trasladado al centro hospitalario de Fuenlabrada (Madrid).

"Me he llevado un susto muy grande. Ha sido un infarto de pulmón, que yo no sabía ni que existía", ha explicado en Socialité. El intérprete ha relatado en el programa de Telecinco que el día anterior a su ingreso en el hospital sintió algo parecido a un tirón en la espalda, como un calambre: "He pasado unos días acojonado de despertarme y que no pudiera hacer nada".

UN MILLÓN DE GRACIAS POR TANTAS MUESTRAS DE CARIÑO!! OS QUIERO!! #juanjoartero #notengonadamalo #estoyfeliz

Artero ha interpretado este susto como "un toque de atención" para cuidarse "más todavía" y tomarse "las cosas con más calma", ha revelado.

El madrileño interpretó a Javi en la legendaria serie Verano Azul, de Antonio Mercero, y desde entonces no ha dejado de trabajar.